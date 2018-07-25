Andre Ayew Fenerbahçe için geliyor!
Fenerbahçe, Ganalı yıldız Andre Ayew’i İstanbul’a getirtiyor. Gana basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu kiralık olarak 1 sezon sarı lacivertli formayı giyecek.
Fenerbahçe, Ganalı yıldız Andre Ayew’i İstanbul’a getirtiyor. Gana basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu kiralık olarak 1 sezon sarı lacivertli formayı giyecek.
GANA BASINI 1 YILLIĞINA KİRALANDIĞINI YAZDI
Fenerbahçe yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gana basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Swansea forması giyen Andre Ayew’i 1 yıllığına kiraladı.
YAKIN ZAMANDA KAP AÇIKLAMALARI GELECEK
Fenerbahçe yönetiminin FBTV'ye yaptığı açıklamada taraftarlara transfer konusunda sabırlı olmaları söylenmiş ve kısa zaman zarfı içerisinde KAP açıklamalarının geleceği belirtilmişti.
Andre Ayew, geçtiğimiz sezonun devre arasında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Swansea City'e transfer olmuştu. Andre Ayew, 89 Premier Lig maçında 21 gol attı 12 de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: Ajanslar