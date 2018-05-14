ANAR, son seçim anketini açıkladı - 24 Haziran seçim anketi

24 Haziran seçim anketi yapan firmalardan ANAR, son seçim anketini açıkladı. ANAR son seçim anketi ve 24 Haziran seçim anketi ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Seçim anketleri 24 Haziran seçimlerinin yaklaşmasıyla 24 Haziran seçim anketi merak konusu olmaya devam ediyor. ANAR araştırma şirketi yaptığı son seçim anketini vatandaşlarla paylaştı. ANAR son seçim anketi ile hangi partinin ve cumhurbaşkanı adaylarının ne kadar oranında olduğunu açıkladı. Birçok ilden belirlenen kişilerle yapılan anketler seçime bir buçuk ay gibi bir süre kala insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu kimlerin ne kadar oyu olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Uslu, Cumhur İttifakının oy oranının yüzde 55 olduğunu açıkladı.

ANAR SON SEÇİM ANKETİ

ANAR son seçim anketi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 24 Haziran seçimlerine günler kala vatandaşlar internette seçim anketlerini merakla aramaya devam ediyor. ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu şirketinin yaptığı son seçim anketini kamuoyuyla paylaşarak oy oranlarını açıkladı.

ANAR'IN 24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ

Seçim anket sonuçları 24 Haziran'a sayılı günler kala merak konusu olmaya devam ederken, bir açıklama da kamuoyu araştırma şirketi ANAR'dan geldi. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu cumhur ittifakının oy oranını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programına konuk oldu.

ANAR araştırma şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu, katıldığı televizyon programında yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

SON ANKET



24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partilerin son durumlarının masaya yatırıldığı programda; İbrahim Uslu elindeki anket sonuçlarını paylaştı.

BU RAKAMLAR SEÇİM KARARI ALINMADAN ÖNCESİNE AİT

Uslu, programda açıkladığı yüzde 55'lik rakamın MHP ve AK Parti'nin oy toplamı olduğunu, ancak araştırmanın, 24 Haziran'da erken seçim yapılması kararının alınmasından önce yapıldığını da söyledi. Uslu, en doğru rakamların, şu anda devam eden yeni araştırmalarıyla ortaya çıkacağını da ekledi.

"İLK TURDA BİTECEK"

Elindeki eski araştırma sonucunu baz alan Uslu, "Seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AjansHaber