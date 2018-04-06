Amerika'nın 'PKK' planı!

ABD’nin Suriye’den çekilme takvimi netleşiyor. 6 aylık bir zaman diliminden bahsediliyor. Trump’ın çekilme planı ile Pentagon’un kalma planını toplayınca, ABD’nin yeni Suriye politikası da ortaya çıkmış oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye’den çekilme konusunda ısrarlı.

Son birkaç haftada bunu iki kez gündeme getirdi.

İkisinde de Pentagon’dan aksi yönde açıklamalar geldi.



Aslında Trump’ın Suriye’de kalıcı olmak istemediğini açıklaması yeni bir durum değil.

Bunu başkan adayı olduğunda da söylemişti.

Dikkat çeken nokta ise Trump “çekileceğiz” dedikten sonra Pentagon’dan komutanların bu fikre katılmaması olmuştu.

Öyle ki Trump “çekileceğiz çünkü DAEŞ’le mücadele bitti” derken, Merkez Kuvvetler Komutanlığından General Joseph Votel ile Brett Mcgurk “hayır görev daha sona ermedi, bitene kadar Suriye’deyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray’da ulusal istihbaratın da katıldığı son toplantı ise Trump ile Pentagon arasında çekilme konusundaki görüş ayrılıklarının asgariye indiğini gösterdi.

Buna göre DAEŞ’le mücadele tam olarak bitmese de az kaldığı noktasında iki taraf anlaşmış. Sonrasında ise çekilme konusunda uzlaşma sağlanmış.

PEKİ ÇEKİLME NE ZAMAN OLACAK?

ABD’de Kasım ayında kongre ara seçimleri var. Trump seçime kadar ABD askerlerinin Suriye’den eve dönmesini istiyor.

Yani 6 aylık bir süreç var.

PEKİ 6 AY SONRA ÇEKİLME GERÇEKLEŞİRSE NE OLACAK?

Asıl mesele burada aslında.

Eldeki verilere bakınca, Trump’ın çekilme fikri ile Pentagonun kalma ısrarının toplandığını ve ortak bir sonucun çıkarıldığını görüyoruz.

ABD askeri Kasım’a kadar Suriye’den ayrılacak, bundan sonrası için ise ABD’nin bıraktığı yerler Beyaz Saray sözcüsünün söylediği gibi “yerel güçlere” bırakılacak.

PEKİ KİMDİR O YEREL GÜÇLER?

ABD’nin Suriye’de muhatap aldığı tek yerel güç var o da PKK-PYD teröristleri.

Yani Trump’ın dediği olur ABD askeri Suriye’den çıkarsa, yerleri PKK’lılara teslim edilecek.

Tabi bu ortak plan, Pentagon’un son birkaç gündür Münbiç’e yönelik askeri yatırımlarını da boşa çıkarmamış olacak.

Çünkü ABD en az 300 askerle Münbiç’e takviye yaptı. 2 de yeni üs inşa ediyor. Zaten bölgede 20’den fazla askeri üsleri var.

Çekilme planı bu son şekliyle işlerse, tüm bu askeri varlıklar PKK-PYD teröristlerine bırakılmış olacak.

Tabi işin bir de Fransa boyutu var.

Trump ikidir çekilme lafı ederken, ikisinde de Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüştü.

Fransa’nın Suriye’ye ve PKK’ya olan özel ilgili de zaten ortada.

Kasım sonrası eğer ABD çekilmesi gerçekleşirse, varis olarak bırakılan PKK’nın başına gözcü diye Fransız askerleri de eklenebilir.

Bu arada Trump, çekilme planını anlatırken, “Suudi Arabistan kalmamızı istiyor o halde parasını versin” demişti. Trump’la Kral Selman’ın Suriye’nin yeniden inşası adı altında 4 milyar dolara el sıkıştığı da iddia ediliyor.

Kaynak: Ajanslar