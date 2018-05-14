Amerika'nın sözde Kudüs Büyükelçiliği açıldı!

Amerika'nın sözde Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ve İsrail yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, ABD'nin Kudüs'teki sözde büyükelçilik binası resmen açılmış oldu.

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Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulundu.

Heyet, öncesinde ise dışişleri bakanlığındaki etkinliğe katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmada, Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşıma kararını övdü. Netanyahu, kararı "cesur" olarak niteledi.

TRUMP TÖRENE KATILMADI

Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde Kudüs Büyükelçiliği için bugün açılış töreni düzenlendi. Törenin Türkiye saatiyle 16.00'da yapıldı. Açılışa Başkan Donald Trump katılmadı ancak davetlilere telekonferansla hitap etti.

Kaynak: ajanslar