Trump'ın kritik Rusya kararı!
Amerika başkanı Trump Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.
Rus haber ajansları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Washington'daki Rusya büyükelçiliğine, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmek için acil planları bulunmadığını bildirdiğini duyurdular.
TASS ajansının haberine göre Rusya dışişleri bakanlığından bir kaynak, "ABD'nin Rus büyükelçiliğine şimdilik yeni yaptırımlar getirilmeyeceğini bildirdiğini teyit edebilirim" dedi.
YENİ YAPTIRIM İDDİASINDA BULUNMUŞTU
ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti.
Güncel18 Nisan 2018 10:54Hükümetten kritik 'erken seçim' açıklaması!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda kritik açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Ajanslar