Amerika'nın kafası karışık! Trump'tan geri adım

Trump sert mesajından 40 dakika sonra bir tweet daha attı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı son dakika açıklamasında ise "Trump'ın attığı tweetleri bize değil Beyaz Saray'a sorun" ifadesi yer aldı.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde onlarca can aldığı bildirilen kimyasal saldırının ardından 48 saat içinde "büyük bir karar" alacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya "Füze atarsan engelleriz" yanıtını vermişti.

Trump bugün bu konuda attığı ilk tweet'te "Rusya Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla (Beşar Esad) ortak olmamalısın" dedi.

Dünya 11 Nisan 2018 12:14 Rusya'dan Amerika'ya şok tehdit! "Atılan yeri de vururuz!"Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, yaptığı açıklamada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi.

40 DAKİKA SONRA İKİNCİ TWEET

Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" ifadesini kullandı.

'EĞER AMERİKALILAR ATEŞLERSE FÜZELER DÜŞÜRÜLECEK'

Bugün Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin vurulacağını açıklamıştı. Alexander Zasypkin, Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı. İngiliz basınının haberine göre ise İki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yapmıştı.

Dünya 11 Nisan 2018 09:46 Rus milletvekillerinden şok istek!İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Putin'in harekete geçmesini istediklerini yazdı.

TRUMP ESAD'A YANIT SÖZÜ VERMİŞTİ

Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engellediler.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemişti.

Dünya 11 Nisan 2018 15:14 Putin'den Trump'a jet cevap!Trump'ın 'Hazır ol Rusya, füzeler geliyor' sözlerine Rusya'dan "Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı" cevabı geldi.

Esad rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.

Dünya 11 Nisan 2018 14:06 Trump'tan Rusya'ya.."Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor!"Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Esad rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Kaynak: Ajanslar