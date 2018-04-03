Amerika'nın İncirlik Hava Üssü'ndeki silah deposu taşındı

Amerika'nın İncirlik Hava Üssü'ndeki mobil silah deposu artık ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı.

Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobilsilah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.



TOPLAM 3 SİLAH DEPOSU TAŞINDI



İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.

TAŞINAN 3. SİLAH DEPOSU OLDU

Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar