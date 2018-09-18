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18 Eylül 2018 10:45 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2018 10:46

Amerikan savaş uçağı 72 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan Amerikan C-53 savaş uçağının enkazına ulaşıldı.

Amerikan savaş uçağı 72 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı'nda kayıplara karışan ve enkazına dahi ulaşılamayan Amerikan C-53 savaş uçağının parçalarına erişildi.

Amerikan savaş uçağı 72 yıl sonra bulundu

İSVİÇRE ALPLERİ'NE ÇARPMIŞTI

Buzulların erimesiyle uçağın parçaları da ortaya çıktı. 18 Kasım 1946 yılında Avusturya Tulln'dan İtalya'nın Pisa şehrine doğru yola çıkan uçak, kar fırtınası nedeniye İsviçre Alpleri'ne çakılmıştı.

Amerikan savaş uçağı 72 yıl sonra bulundu

8 YOLCU VE 4 EKİP ÜYESİ BULUNUYORDU

Zorlu hava koşullarının uçağın pilotlarını Münih, Strasburg ve Marsilya yönünden tekrar uçmak yerine Alplerde çarpışmak zorunda bıraktığı düşünülüyor. Uçakta 8 yolcu ve 4 ekip üyesi bulunuyordu.

Amerikan savaş uçağı 72 yıl sonra bulundu

UÇAĞIN YOLCULARI 5 GÜN SONRA KURTARILMIŞTI

Uçağın yolcuları ise 5 gün sonra kurtarılabilmişti. Yolcular acil durum radyo mesajıyla uçağın düştüğünü bildirmişlerdi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İkinci Dünya SavaşUçakABD


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