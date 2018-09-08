Amerikalı uzmanlar açıkladı: ABD'yi zor günler bekliyor!

Pompeo ve Dunford'un ziyaretini AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini gözden geçirmesinin ve Hindistan ile ortaklıklar yapılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Pompeo ve Dunford'un ziyaretini AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini gözden geçirmesinin ve Hindistan ile ortaklıklar yapılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

ABD'NİN BÜYÜK KORKUSU

Amerikalı gazeteci Jare Van Dyk, ABD'nin Pakistan'ın Çin'in güdümüne girmesinden korktuğunu belirterek "ABD, buna karşılık Hindistan ile yakınlaşarak memnuniyetsizliğini göstermeye çalışıyor ancak Afganistan'dan çıkmak istedikleri için Pakistan'a ihtiyaçları var. ABD, kendini bu konuda Pakistan'a yakın hissediyor çünkü iki ülke Soğuk Savaş döneminde Sovyetler'e karşı iş birliği içindeydi." diye konuştu.

Van Dyk, Hindistan'ın İran'dan petrol ve doğalgaz almasının ABD'yi rahatsız ettiğini ancak Pakistan, Hindistan ve Çin'in, sanayilerini geliştirmek için İran ve Rusya ile alışveriş yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.



Güvenlik uzmanı Abdul Halik Ali de ABD'nin Pakistan ve Hindistan ile ilgili geçmişteki duruşundan geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.

Hindistan'ın İran'dan petrol, Rusya'dan S-400 almasının, Pakistan ve Çin arasındaki ekonomik koridor projesi gibi girişimlerin ABD tarafından hoşnutsuzlukla karşılandığını anlatan Ali, "ABD, Asya'da çok yönlü kırılgan bir yapıyla karşı karşıya. Tüm bunlara rağmen Çin'i kontrol etmek için Hindistan'a, Afganistan'da da Pakistan'a ihtiyacı var."ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pakistan ile ilişkilerinde samimi olmadığını bildiren güvenlik uzmanı ve emekli asker Mahmud Şah, bozuk olan ilişkilerin avantaja çevrilmesi gerektiğini belirtti.

'DÜŞMANCA POLİTİKALAR...'

Şah, "Pakistan, Trump'ın müttefiklerine yönelik düşmanca politikalarını avantaja çevirmeli. Halihazırda Pakistan yalnız değil. Trump, Türkiye, Rusya, Çin, İran, Kanada ve diğer birçok ülkeyle sorun çıkardı. Artık Pakistan,Trump'a artık yalnız olmadığını söylemeli." dedi.

ABD'nin Asya'da izole olmaya başladığını belirten Şah, "Pakistan, Rusya ile savunma alanında birçok anlaşma imzaladı, Çin ile iyi ilişkiler içinde. Bu durumda, özellikle de savunma alanında Pakistan'ın ABD'ye ihtiyacı yok." diye konuştu.

Şah, ABD'nin bölgede izole olmasının Afganistan'da dezavantajları olacağına işaret etti.

Hintli uzmanlar da ABD'nin ilişkileri düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirten açıklamalar yaptı.

Güvenlik uzmanı ve emekli general Deepankar Banerji, ABD'nin, Hindistan'ın İran ve Rusya ile ilişkilerini de göz önünde bulundurarak ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak, "Washington'ın yaptırım uyguladığı ülkelerle Hindistan'ın ilişki içinde olması ABD'yi mutlu etmiyor ancak burada şunu sormak lazım: Bölgede Tahran ve Moskova'dan başka alternatif var mı?" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar