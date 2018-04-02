Amerikalı Salman

Amerika'ya gittikten sonra entarisini bırakıp takım elbise giyen Veliaht Prens, şimdi de kot pantolonu keşfetti.

Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmek isteyen Veliaht PrensMuhammed Bin Salman, ülkedeki temaslarına ara vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşmeden sonra, ülkedeki temaslarına devam eden Prens Salman'ın son adresi Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic şirketi oldu.

Şirketin CEO'su Richard Branson ile bir araya gelen Salman, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, KOT, KUNDURA

Entarisini çıkaran Prens, önceki görüşmelerinde takım elbise giymeyi tercih ediyordu.

Salman, Kaliforniya ziyaretinde ise güneş gözlüğü takıp, kot pantolon giydi.

Dünya 29 Mart 2018 08:52 Entarisiz Prens Kahvecide Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.





Kaynak: Ajanslar