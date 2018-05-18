Amerikalı Michael Ramirez'den skandal karikatür: Filistin şehitleriyle alay etti!

Amerikalı karikatürist Michael Ramirez, şehit olan Filistinlileri 'fare' gibi gösteren alçak bir karikatüre imza attı.



ABD'li karikatürist Michael Ramirez, İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinlilerle kendince alay eden bir karikatür çizdi. İki Pulitzer ödülü bulunan Ramirez, Twitter'dan da paylaştığı karikatüründe şehit edilen Filistinlileri "fare" gibi gösterdi.

"Bunların hepsi İsrail'in suçu" yazılı alçak karikatürde, farelerin uçurumdan aşağıya atladığı görülüyor.

62 ŞEHİT, 3000'E YAKIN YARALI

Gazze sınırında İsrail tarafından 62 Filistinli şehit edilmiş 3000'e yakın kişi de yaralanmıştı. Şehit edilen kişiler arasında 8 aylık bir bebek olmak üzere çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyordu.

Kaynak: ajanslar