Amerikalı gençlerin kitap ve gazete okuma oranı düşüyor

San Diego Üniversitesi 1 milyondan fazla gencin katıldığı bir araştırma yaptı. Amerikalı gençlerin kitap ve gazete okuma alışkanlığını kaybettiği gerçeği ortaya çıktı.

Amerika'da yapılan araştırmada, son 40 yılda gençlerin okuma alışkanlığını kaybettiği gözlendi. Amerikalı gençlerin kitap ya da gazete okumak yerine internette vakit geçirdiği gözlendi. Amerikalı gençlerin sadece yüzde 2'si günlük düzenli olarak gazete okuyor.

OKUMA ORANI DÜŞÜYOR



Araştırmaya katılan gençlerin sadece üçte biri, son bir yıl içerisinde hiç kitap okumadı.

1990'lı yıllarda aynı üniversite tarafından yapılan benzeri araştırmada, gençlerin üçte biri düzenli olarak günlük gazete okurken, bu rakamın 2016 yılında yüzde 2'ye düşmesi dikkati çekiyor.

Üniversite araştırmasına 1 milyondan fazla gencin katıldığı belirtildi.



Araştırmada ayrıca 1970'li yıllarda yapılan araştırmalarda lise son sınıfı öğrencilerinin yaklaşık olarak yüzde 60'nın günlük gazete ve dergi okuduğu vurgulandı.

Kaynak: Ajanslar