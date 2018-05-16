Amerika'dan sonra bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı!

Amerika'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasında sonra, Guatemala da Kudüs'teki büyükelçiliğini açtığını duyurdu.



Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'den iki gün sonra Kudüs'teki büyükelçiliğini açtığını duyurdu. Büyükelçiliğin açılış törenin Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ve İsrailBaşbakanı Benjamin Netanyahu katıldı.



Guatemala, ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararını takip eden az sayıda ülkeden biri olmuştu.

ABD'DEN YÜKLÜ MİKTARDA YARDIM ALIYOR

Anadolu Ajansı (AA) ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.

İSRAİL KATLİAM YAPMIŞTI: 60 ŞEHİT!

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 60'a yükselmişti.

Kaynak: ajanslar