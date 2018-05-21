Amerika'dan İran'a açık tehdit!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme sonrasındaki İran stratejisini açıkladı.

Mike Pompeo'nun konuşmasında satırbaşları....

-ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gelecek yeni yaptırımların eşi ve benzerinin görülmediği ve İran tarihinin en güçlü yaptırımları olacağını söyledi.

-Pompeo, İran’ın dünya çapındaki silahlı Şii milis gücünü de ezeceklerini açıkladı.

-İran'ın Ortadoğu'da hiçbir gücü kalmaması gerektiğini ve Suriye'den bir an önce çekilmesi gerektiğini söyledi.

ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERECEKLER

-Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe girdiğinde İran ekonomisini ayakta tutabilmek için ölüm kalım mücadelesi verecek.

-İran'ın her türlü saldırganlığını geri püskürtmek için ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

ANLAŞMA MÜZAKERE EDİLMEYECEK

-Nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini belirten Pompeo, ABD'nin 2015 tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeniden müzakere etmeyeceğini duyurdu.

-Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıkladı. Listede İran güçlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talebi de yer alıyor.

ABD'den yeni İran planı! Bölge yeniden karışacak



YENİ BİR KOALİSYON KURULACAK

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu strateji ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte takip edilecek yol haritasını içeriyor. ABD hükümetinin İran'ın "istikrarı bozucu faaliyetler" olarak adlandırdığı şeylere karşı küresel bir koalisyon kurmak istediğini belirtilmiş ancak bu koalisyonun askeri kanadının olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: ajanslar