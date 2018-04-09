Amerika'dan Esed'e gözdağı!
ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'de askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.
Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABDSavunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.
ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.
MATTİS, ASKERİ MÜDAHALEYE MEYİLLİ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, askeri müdahalelere karşı çıkmayan bir bakan olarak biliniyor.
Dünya09 Nisan 2018 09:37Katil Esed'in askeri hava üssüne füze saldırısıSuriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştirildi.
Kaynak: Ajanslar