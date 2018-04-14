Amerika ve müttefikleri Suriye'yi vurdu!

Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı. Mezze havaalanı, 41.Tugay ve araştırma merkezi vurulanlar arasında...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyledi.



Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Trump'ın saldırı emri sonrası Şam'dan patlama sesleri duyulduğu ifade edildi. ABD, saldırılarda savaş uçakları ve Tomahawk füzelerini kullandı.

Suriye devlet televiyonu hava saldırılarına uçaksavarlarla karşılık verildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, "Suriye'deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD bombardımanı Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam'da bazı merkezleri kapsadı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Trump, Duma’da kimyasal silahların kullanılmasının önemli bir askeri gerginlik yarattığını söyledi ve Fransa ile İngiltere’nin de bu operasyonda ABD’ye katıldığını kaydetti.

ABD Başkanı, bu saldırının Rusya’nın Suriye’yi kimyasal silah kullanımı konusunda engelleyememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Rusya’ya da çağrı yapan Trump, Moskova’nın "karanlık yolu mu seçeceğine yoksa medeni uluslar arasına mı katılacağına karar vermesi" gerektiğini bildirdi.

Trump, operasyonların Suriye rejimi kimyasal silahlar kullanmaya son verene kadar devam edeceğini vurguladı.

Başkan Trump, "Bugünkü eylemlerimizin amacı, kimyasal silahların üretimi, yayılması ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak. Bu caydırıcılığı tesis etmek, ABD'nin çok önemli bir ulusal güvenlik çıkarı. Bu mezalimlere Amerikan, İngiliz ve Fransız ortak yanıtı, askeri, ekonomik ve diplomatik olmak üzere, ulusal gücümüzün tüm araçlarını birleştirecek. Suriye rejimi yasaklı kimyasal maddeleri kullanmaya son verene kadar bu yanıtı sürdürmeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar