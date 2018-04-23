Amerika Menbiç'te teröristleri eğitiyor

Amerika'lı askerler YPG'li teröristlere Menbiç'te eğitim veriyor.

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silahlandırılan YPG'li teröristler, askeri eğitim de almaya başladı.

Menbiç'e giden Amerikalı komutanlar tarafından bizzat eğitilen teröristler için zaman zaman mezuniyet törenleri de düzenleniyor.

OKULU TERÖR YUVASI YAPTILAR

Bölgeye inşa edilen okulu askeri üsse çeviren Amerikalılar, eğitimleri burada vermeye başladı.

MEHMETÇİK'İ GÖRÜP KAÇANLAR...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in sınırı geçmesi terör örgütü YPG'nin bölgeden kaçmasına yetmişti.



Amerika'nın gönderdiği binlerce silahı bırakıp Menbiç'e kaçan teröristler, sahiplerini derin bir üzüntüye sokmuştu.

Suriye'deki DEAŞ varlığının yüzde 99'unun bitirilmesine rağmen YPG'li teröristlerin askeri eğitime alınması, Türkiye'nin Menbiç operasyonuna karşı bir hazırlık olarak yorumlandı.

Gündem 23 Nisan 2018 08:45 "Rusya ile aranızı açamadık"Fransa’nın eski Şam Büyükelçisi Duclos, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: ajanslar