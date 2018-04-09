Amerika açıkladı! "Önceden biliyorduk"

Yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin Humus bölgesindeki hava üssüne saldırı düzenlemeden önce Washington'ı bilgilendirdiğini söyledi.



Rusya'nın Suriye'nin Humus bölgesindeki Tayfur askeri havaalanına saldıranın İsrail savaş uçakları olduğunu duyurmasının ardından ABD'li yetkililerden ''Washington bilgilendirilmişti'' açıklaması geldi.

İSRAİL OLDUĞUNU TEYİT ETTİLER



NBC News'a konuşan iki ABD'li yetkili, üsse saldıranın İsrail olduğunu teyit ederken İsrail hükümetinin Trump yönetimini saldırı planından önceden haberdar ettiğini belirtti.

Suriye'de bir kez daha İran'ı hedef alan İsrail, Suriye'deki eylemleriyle ilgili doğrudan sorumluluk üstlenmeme politikası çerçevesinde resmi bir açıklama yapmadı.

Obama yönetimi döneminde, İsrail hükümeti, Suriye'deki saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunun ABD'li yetkililer tarafından medyaya sızdırılmasına tepki göstermişti.

ALIŞILMADIK BİR OLAY

Bu kez saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu açık eden ise Rusya oldu. Ancak İsrail'in Haaretz gazetesi ''Yine de İsrail'in resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemle ilgili Amerikalı yetkililerin teyitte bulunması ABD-İsrail ilişkilerinde alışılmadık bir olay'' diye yazdı.

Suriye devlet televizyonu, Tayfur askeri havaalanına yönelik saldırıyla ilgili ilkin ABD'yi suçlamıştı. Ancak Pentagon ''ABD ile ilgisi yok'' açıklaması yapmıştı.

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Kaynak: Ajanslar