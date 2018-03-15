Ameliyat oldu, kızını ilk kez gördü!

Konya'da 2.5 yıl önce inşaatta çalışırken iş kazası sonucu iki gözünü de kaybeden Hasan Hüseyin Göçer'e kornea nakli yapıldı. Göçer’in en büyük mutluluğu 2 yaşındaki kızı Rabia’yı ilk kez görmek oldu

Ajans Haber

Konya'da 32 yaşındaki Hasan Hüseyin Göçer, 2.5 yıl önce inşaatta çalışırken iş kazası sonucu iki gözünü de kaybetti.

Kornea nakli için beklemeye başlayan Göçer, Konya Numune Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonların ardından görme yetisine kavuştu. Göçer’in en büyük mutluluğu ise 2 yaşındaki kızı Rabia’yı ilk kez görmek oldu.