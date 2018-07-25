Amcasının tacizine uğradığını iddia eden Bahar Doğrul yardım istedi

Manisa'da amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Başkan Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya, dün akşam saatlerinde Bahar Doğrul adında genç bir kızın paylaştığı video ile sarsıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Bahar, çektiği görütülerde öz amcası tarafından taciz edildiğini iddia etti.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan genç kız, yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isterken, geçmişte yaşanan Özgecan ve Leyla vakalarını da hatırlattı. Bahar Doğrul'un yakarışı, özellikle Twitter'da gündem oldu.

''ÖZGECAN, LEYLA GİBİ OLDUKTAN SONRA MI SESİMİZİ DUYACAKLAR?''

“Ben Bahar Doğrul 18 yaşındayım, öz amcam tarafından defalarca tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, sesimi duyuramıyorum. Özgecan gibi Leyla gibi olduktan sonra mı sesimizi duyacaklar? Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar anlatamıyorlar. Sayın cumhurbaşkanıma sesleniyorum kendisiyle görüşmek istiyorum ne olur yardım etsinler. Kas erimesi hastasıyım eriyorum dayanamıyorum” dedi.

SEDA SAYAN'IN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Bahar Doğrul, geçtiğimiz Mayıs ayında Seda Sayan'la programına katılmış, amcasının, kendi mal varlıklarına el koymaya çalıştığını belirtmişti. Amcası tarafından dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını da iddia eden Bahar'ın söyledikleri, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.

Kim Kimdir 25 Temmuz 2018 12:01 Bahar Doğrul kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Öz amcası tarafından taciz edilen Bahar Doğrul kimdir? Bahar Doğrul Nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Kaynak: Ajanslar