Amazon Türkiye web sitesi ne zaman açılıyor?

Amazon Türkiye web sitesi ne zaman açılıyor sorusu merak ediliyor. Amazon Türkiye web sitesi ne zaman açılıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Amazon Türkiye'nin ne zaman açılacağına dair internette birçok soru soruluyor. En çok sorulan soruların başında Amazon Türkiye web sitesi ne zaman açılıyor sorusu geliyor. Amazon şirketinin İstanbul'da dev bir ofis aradığı belirtildi. Ayrıca firmanın yapacağı yatırımlara dair bilgilerin de yakın bir süre zarfında ortaya çıktığı iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa dünyada önemli alışverişleri platformları arasında ilk sıralarda bulunan Amazon yakın bir süre zarfı içinde ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak.

AMAZON TÜRKİYE WEB SİTESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Amazon Türkiye’nin Türkiye'de ne zaman hizmete gireceği merak ediliyor. Amazon şirketiyle ilgili dev bir ofis arandığı ve yapacağı yatırımlar hakkında bilgilerin ortaya çıktığı konuşuluyor. Şimdi insanlar Amazon Türkiye web sitesi ne zaman açılıyor sorusunu sıkça soruyor. Amazon 2018 bitmeden Türkiye’de çalışmalara başlayacağı iddia ediliyor.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Amazon, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok pazara giriş yapacağını açıklamıştı. İlk olarak, Amazon.de Türkçeleştirilmiş ve Türkçe canlı destek devreye alınmıştı. Şirketin Türkiye faaliyetlerine Amazon.com.tr üzerinden devam etmek için yaptığı çalışmalar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Alexa ve Kindle gibi ürünlerini de ülkemizde kullanıma sunacak olan firma, hem kargo şirketi hem deposu hem de donanım ürünlerinin yerelleştirme ile ülkemizde büyük bir yatırımla gelmiş olacak.

AMAZON ŞİRKETİ İSTANBUL'DA OFİS ARIYOR



Konuşulanlara göre Amazon şirketi İstanbul şehir merkezinde 4-5 bin metrekare büyüklüğünde bir ofis arıyor. Uluslararası bir emlak şirketini görevlendiren Amazon, büyük ihtimalle Beşiktaş, Şişli veya Maslak’ta büyük bir ofis tutacak. 4 ya da 5 bin metrekare büyüklüğünde olması beklenen ofis, şirketin Türkiye’deki yönetim, pazarlama ve destek faaliyetlerinin merkezi konumunda olacak.

AMAZON KENDİ KARGO ŞİRKETİNİ KURACAK

Amerika başta olmak üzere, bulunduğu bazı ülkelerde kendi kargo ağına sahip olan şirket, ülkemize de kendi kargo şirketiyle geliyor. Benzer bir özel kargo hizmeti, şu an Hepsiburada tarafından HepsiExpress adıyla sunuluyor. Özel kargo hizmetlerinin en önemli özelliğiyse maliyet avantajı. Tüm iş akış süreçleri tek bir firma tarafından yönetildiği için kargo maliyetleri minimum düzeyde tutulabiliyor.

Kaynak: AjansHaber