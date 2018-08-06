Amazon Alexa hırsızları kaçıracak!

Amazon Alexa, eve giren hırsızları kaçıracak 'away mode' özelliğine kavuştu. Evde kimse yokken aktif olan özellik, gerçek bir insan gibi konuşarak evde birilerinin olduğu yönünde izlenim verecek.

İnternet devi Amazon, sesli kontrol edilebilen kablosuz hoparlörü 'Amazon Echo' sahiplerini sevindirecek özelliğini duyurdu. Evden çıkarken aktif edebileceğiniz bu özellik sayesinde sanki evde biri varmış gibi kendi kendine konuşarak evde birilerinin olduğu yönünde izlenim verecek.



EVLERE HIRSIZ GİRMEMESİ İÇİN BÜYÜK TEKNOLOJİ

Alexa’nın konuşma metinlerini Amerika’nın popüler komedi dizilerinin yazarları kaleme aldı. Her biri bir saat uzunluğa sahip 7 farklı metin seslendiren Alexa, evde kimse yokken bu metinleri seslendirecek. Reklam çalışması kapsamında geliştirilen özellik sayesinde potansiyel hırsızların caydırılması amaçlanıyor.





Kaynak: Ajanslar