Amasya AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu.Amasya AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Amasya aday adayları listesi...

ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

ABDULLAH ŞAHİNOĞLU

ALİ METİN

ALİ ŞAHİN

BİLAL ARPAGUŞ

DURSUN KORAY BOZER

ERTUĞRUL GAZİ ERTÜRK

FİLİZ ALAKUŞ

HALUK İPEK

HASAN ÇİLEZ

HASAN DAVULCU

HİCABİ BAĞÇUVAN

MEHMET NACİ BOSTANCI

MEHMET YÜCESOY

MUHTEREM ASLAN

MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL

NURİ EKEN

OSMAN FAİK SALMAN

RANA LADİKLİ

UFUK AKTAŞ

YAVUZ SELİM CÖRT

Kaynak: AjansHaber