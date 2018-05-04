Amasya AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu.Amasya AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Amasya aday adayları listesi...
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
ABDULLAH ŞAHİNOĞLU
ALİ METİN
ALİ ŞAHİN
BİLAL ARPAGUŞ
DURSUN KORAY BOZER
ERTUĞRUL GAZİ ERTÜRK
FİLİZ ALAKUŞ
HALUK İPEK
HASAN ÇİLEZ
HASAN DAVULCU
HİCABİ BAĞÇUVAN
MEHMET NACİ BOSTANCI
MEHMET YÜCESOY
MUHTEREM ASLAN
MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
NURİ EKEN
OSMAN FAİK SALMAN
RANA LADİKLİ
UFUK AKTAŞ
YAVUZ SELİM CÖRT
Kaynak: AjansHaber