Amanoslar'dan Acı Haber Geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmada öldürülen 11 teröristten 6'sının geçen yıl 2 polisi şehit eden PKK'lılar olduğu belirlendi.



Terör örgütü PKK'lı bir grup yuvalandığı Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Hareket timleri tarafından yürütülen arama tarama çalışması sırasında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle karşılaşıldı. Saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yakın hava desteği de sağlanan güvenlik güçleri, 11 teröristi etkisiz hale getirildi.

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı.

Vali Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı'na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi.

Gündem 27 Mart 2018 10:20 Hatay'da PKK'ya Çok Ağır DarbeHatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada 11 terörist etkisiz hale getirildi, 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, operasyon ise devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar