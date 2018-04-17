Amanoslar'da PKK'ya büyük darbe!

İçişleri Bakanlığı: "Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde 25 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir"

İçişleri Bakanlığından, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde ölü ele geçirilen terörist sayısı 25'e ulaştı.

Kaynak: AA