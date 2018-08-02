Altın talebinde %6 düşüş
Dünya Altın Konseyi (WGC), çoğunlukla borsa yatırım fonları (ETF) tarafından satın almaların keskin şekilde düşmesi sebebiyle küresel altın talebinin yılın ilk yarısında % 6 düştüğünü açıkladı.
WGC'nin raporuna göre Ocak-Haziran döneminde toplam küresel altın talebi, geçen yılın aynı döneminde göre 2.086 tondan 1.959 tona düştü. Verilere göre bu rakam 2009'dan beri en düşük seviye.
GEÇEN YILA GÖRE %4 DÜŞÜŞ YAŞANDI
İkinci çeyrek için altın talebi geçen yıla göre % 4 düşerek 964 tona indi. ETF alımlarında % 46 düşmesinin sebebiyle yatırım için altın satın alma % 9 düşüş yaşadı.
Nisan-haziran döneminde merkez bankası alımları % 7 azaldı.
Kaynak: ajanslar