Altın talebinde %6 düşüş

Dünya Altın Konseyi (WGC), çoğunlukla borsa yatırım fonları (ETF) tarafından satın almaların keskin şekilde düşmesi sebebiyle küresel altın talebinin yılın ilk yarısında % 6 düştüğünü açıkladı.

WGC'nin raporuna göre Ocak-Haziran döneminde toplam küresel altın talebi, geçen yılın aynı döneminde göre 2.086 tondan 1.959 tona düştü. Verilere göre bu rakam 2009'dan beri en düşük seviye.

GEÇEN YILA GÖRE %4 DÜŞÜŞ YAŞANDI

İkinci çeyrek için altın talebi geçen yıla göre % 4 düşerek 964 tona indi. ETF alımlarında % 46 düşmesinin sebebiyle yatırım için altın satın alma % 9 düşüş yaşadı.

Nisan-haziran döneminde merkez bankası alımları % 7 azaldı.

Kaynak: ajanslar