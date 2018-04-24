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24 Nisan 2018 12:40 | Son Güncelleme: 24 Nisan 2018 12:44

Altın fiyatlarında son durum

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.166,00 lira oldu

Altın fiyatlarında son durum

Ajanshaber

Kaynak: Ajanslar

Etiketler: güncel altın fiyatıaltın fiyatı


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