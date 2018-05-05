Altay 7 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto 1. Lig'de!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, son haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, evinde Gümüşhanespor'u konuk etti. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, Gümüşhane'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla 7 yıl sonra Spor Toto 1. Ligi'ne yükseldi.

Altay'a kupası ilerleyen günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek. 1'inci Lig'de en son yer aldığı 2011'de küme düşerek tarihinde ilk kez 2'nci Lig'i gören siyah-beyazlılar, 2015'te ise 3'üncü Lig'e sürüklenmişti. Süper Lig'de 41 sezon yer alan, UEFA Kupası'nda mücadele eden ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu kulübü olan 104 yaşındaki Altay, 7 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nı 2 defa müzesine götürerek "Büyük Altay" ismini aldı. Geçen sezon çıkışa geçen İzmir temsilcisi, şimdi Süper Lig'i hedefliyor.

Kaynak: Ajanslar