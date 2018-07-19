Alperen'in ölümü davasında servis şoförünün cezası belli oldu

Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında, servis şoförü Taner İşgören'in 9 yıl hapsine karar verilirken okul müdürüne de hapis cezası verildi.

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANAOKUL SAHİBİ DE CEZA ALDI

İzmir'deki anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e de 5 yıl hapis cezası verildi.

Güncel 19 Temmuz 2018 22:16 Kararın ardından Alperen'in ailesi ilk defa konuştu!Okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren Alperen Sakin'in ailesi mahkemenin sanıklar için verdiği cezaları "yetersiz" buldu.

ALPEREN NASIL ÖLDÜ?

Çiğli ilçesindeki Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları minik Alperen, iddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokuluna götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. İddiaya göre, serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticilerinin, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söylemişti. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlatmış ve Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğünü ortaya çıkarmıştı.

SANIKLARA İSTENEN CEZA

Yaşanan olay sonrasında sanıklar hakkında iddianame hazırlanmış ve iddianame Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 sanık hakkında dava açılmıştı.

Olaya ilişkin, servis şoförü Tamer İ. ve eşi Yurdagül İ.'nin tutuklu yargılandığı davada savcı, karı-koca hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarından 3 yıldan 14 yıla kadar ceza talep etmişti. Tutuksuz yargılanan servis hostesi Dilara K. hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı yine okuldaki görevlilerden Bekir G. hakkında "bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 9 yıl, Arzu G. hakkında ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar cezasını istedi. Öte yandan yine Ahmet S. içinse "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suçuna azmettirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar ceza talep edilmişti.

Kaynak: AjansHaber