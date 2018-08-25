Alper Potuk sitem etti: "Yerliler yabancılar kadar değer görmüyor"

Potuk, Cocu'dan geçmiş yıllardaki tecrübelerine kadar birçok konuda değerlendirmeler yaparken, yerli futbolcuların da hakkının yendiğini belirtti.

Fenerbahçe'deki beşinci yılını geride bırakan Alper Potuk, Hürriyet gazetesine röportaj verdi. Potuk, Cocu'dan geçmiş yıllardaki tecrübelerine kadar birçok konuda değerlendirmeler yaparken, yerli futbolcuların da hakkının yendiğini belirtti.

Alper Potuk'un röportajından öne çıkanlar:

Cocu'nun gelişi takımda neleri değiştirdi?

Cocu ve yeni yönetimin gelmesi ile Samandıra'da hava değişti. Taraftarda ve camiada büyük değişimler oldu. Cocu geldiğinde geldiğinde hep ağır antrenmanlar ve çift antrenman yaptık. 2.5 saat civarı antrenmanlar yaptırdı. Yavaş yavaş gücümüze kavuşunca sahada istediğimizi yapmaya başlarız.

Josef'in gidişi sizi olumsuz olarak etkiler mi?

Burası Fenerbahçe... Kimsenin yokluğu hissedilmez. Josef giderse onun yerine gelecek oyuncular var. Bol şans diliyorum. Büyük hizmetler yaptı.

BÜTÜN DEĞERİ YABANCILAR GÖRÜYOR



Her kötü sonuçta yerli futbolcular çok eleştiriliyor. Nedeni ne?

Bu Türk halkının genel sorunu. Diğer takımlarda da böyle. Yabancıya büyük bir hayranlık var. Bizim yaptıklarımızı yapıyorlar. Belki daha az yapıyor yabancılar. Bütün değeri onlar görüyor. Bana stadımızda hiç tepki olmadı. Bunu yapanlar klavye delikanlıları. Gerçek taraftarımız arkamızda.

Peki Hasan Ali çok etkileniyor mu?

Hasan Ali de çok etkilenmez. İşimizi yapıyoruz biz.

Derbilerde özel motivasyona gerek yok denir. Bir derbiyi teknik direktörünüz olmadan kazanabilir misiniz?

Derbi maçlara özel bir motivasyon olmuyor. Anadolu takımları ile oynarken konsantre olamadı denilbilir. Derbilerde hocaların ve taraftarın bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Tabii hoca olmadan olmaz ama elimizden geleni yapıyoruz.

Galatasaraylı oyuncular ile Kadıköy'deki serinizle ilgili muhabbet açılıyor mu?

Milli takımlarda zaman zaman konusu oluyor. Onlar da artık Kadıköy'deki geleneği kabullenmişler.

Şampiyonluklar önceden hissedilir. Böyle bir hissiniz var mı?

Kesinlikle var. Biz Benfica'ya elendikten sonra ligde çok zor yeniliriz diyorduk kendi aramızdaki konuşmalarda. Ama ilk maçta kaybettik. Şampiyon olduğumuzda da ilk maçta Konyaspor'a yenilmiştik.