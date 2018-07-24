Alpay Özalan, Ahmet Şık’a haddini bildirdi

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde üzerinde görüşmeler yapılırken gerginlik yaşandı.

Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın sözleri ortalığı karıştırdı. Gerginlik devam edince birleşime ara verildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ



Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu. Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını ileri süren Şık'ın "İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

BİRLEŞİME BEŞ DAKİKA ARA VERİLDİ



Şık'ın sözlerinin ardından, önce AK Parti milletvekilleri, daha sonra HDP milletvekilleri kürsünün önüne geldi. Gerginliğin devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Şentop, birleşime 5 dakika ara verdi. Bir süre kürsü önünde karşılıklı olarak sözlü sataşmada bulunan milletvekilleri, daha sonra yerlerine geçti. Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

ŞIK'IN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARILMASINI MİLLETVEKİLLERİNİ OYUNA SUNDU



Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarfetmediğini." söyledi.Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclisten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Siyaset 24 Temmuz 2018 09:32 Dün TBMM'de olay çıkaran Şık'a verilen cezalar belli oldu!Dün TBMM'nde olay çıkaran HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, Meclis'ten 2 birleşim çıkarılma ve ödenek ve yolluğundan kesinti cezaları verildiği açıklandı.

3 KİŞİ DURDURAMADI



AK Partili vekiller tarafından güçlükle durdurulan Özalan, kürsünün kimseye hakaret hakkı vermediğini söyledi. Yaşanan gerilimin ardından oturuma ara verildi.

"GÖZÜM ÜZERİNİZDE"



Alpay Özalan, HDP'li Barış Atay ile Ahmet Şık'ı "Gözüm üzerinizde" diye uyardı.

Kaynak: Ajanslar