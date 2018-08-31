Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan kimdir?

Danıştay baskını davasında karar çıktı. Suikastçi Alparslan Arslan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’da 17 Mayıs 2016’da avukat Alparslan Arslan tarafından gerçekleştirilen Danıştay saldırısı ile ilgili 12 yıl sonra karar verildi. Kararda sanıklardan Alparslan Arslan’a ağırlaştırılmış mühebbet, Osman Yıldırım’a 24 yıl hapis cezası verildi.

Alparslan Arslan’ın 17 Mayıs 2006 sabahı Danıştay İkinci Dairesi’ne saldırı düzenlemiş, saldırıda başından yaralanan Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, Daire Başkanı Mustafa Birden’in de aralarında bulunduğu 4 kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.

Danıştay baskını davasında karar çıktı. Alparslan Aslan, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu, 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

17 Mayıs 2006’da Ankara’da Danıştay, avukat Alparslan Arslan tarafından basılmış, İkinci Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin öldürülmüş ve dört üye ağır yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında dava açtı. Dava, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 13 Şubat 2008’de ilk kararını verdi. Arslan, Birden’i tasarlayarak öldürmek ve anayasayı ihlal suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Arslan’a yardım eden diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezalarına mahkum edildi. Bu kapsamda Arslan’ın öldürme eylemine iştirak eden Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.