Almanya'ya Türkiye'ye demiryolu yapacak

Almanya'nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel'den büyük bir iddia geldi. Ulaşım sektöründe gerçekleştirilen seferberlik kapsamında tren ağlarını geliştirmek ve modernize etmek isteyen Türkiye,Almanya'ya demiryolu ihalesini verdiğini iddia etti.

Der Spiegel, Türk hükümetinin ülkedeki demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planladığını öne sürdü.

Hızlı tren hatlarının açılması ve güzergahların yenilenmesi için başlattığı proje hızla devam ederken, projenin uluslararası Alman şirketi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim edeceği yazıldı. Proje kapsamında, hızlı tren ağının örülmesinin, demiryollarına modern sinyal tekniğinin yerleştirilmesinin ve eski demiryolu ağının da modernize edilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Der Spiegel'in haberinde, projenin toplam maliyetinin 35 milyar euro'yu bulacağına, yeni trenlerin alımının da bu maliyete dahil olduğuna yer verildi.

Der Spiegel, Türk hükümetinin bu doğrultuda üç ay önce Alman hükümetine başvurduğunu ve hükümetlerarası gizli görüşmelerin yürütüldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiß'ın Eylül ayı sonunda Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyarette de bu konunun gündeme geleceği belirtildi. Görüşmede, projenin finansmanının ele alınacağı, Ankara’nın Alman hükümetinden ihracat güvencesi ve faizi düşük kredi istediği öne sürüldü.

Proje için belirlenen 35 milyar euro bedelin Hermes kredisi güvencesi ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) kredisiyle sağlanması da gündemde. Habere göre Alman hükümeti henüz Türk hükümetine proje ile ilgili bir güvence vermemiş olmakla birlikte mali destek konusunda olumlu sinyal verdi.

Haberle ilgili Alman hükümetinden ve Siemens'ten herhangi bir açıklama yapılmazken, Siemens, Nisan ayında Velaro tipi 10 hızlı trenin 340 milyon euro karşılığında Türkiye'ye satılması konusunda Devlet Demiryolları (TCDD) ile anlaşma sağlamıştı.