Almanya'nın İdlib'e düzenlenecek hava saldırılarına katılabileceği gündemde

Almanya'nın 'kimyasal silah kullanıldığı takdirde' Suriye'ye düzenlenecek olası hava saldırılarına katılabileceğini belirtti.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Fransa, İngiltere ve ABD tarafından Suriye'ye düzenlenebilecek olası bir hava saldırısına katılabileceğini belirtti.

OPERASYONLARA KATILIM HAZIRLIĞI



Alman Savunma Bakanlığı'nın, Suriye hükümeti tarafından yapılacak olası bir 'kimyasal silah' saldırısı durumunda Batı tarafından düzenlenecek operasyonlara katılma seçeneğini göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Gün içerisinde Fransa Genelkurmay Başkanı Florence Parly, Suriye'de kimyasal silah kullanılması durumunda cevabın gecikmeyeceğini belirtmiş, Fransa'nın da cevap verecek toplam içerisinde bulunduğunu eklemişti.

"YANITSIZ KALMAYACAK"



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, Suriye hükümeti tarafından kimyasal silah kullanılması durumunda ABD ve uluslararası müttefiklerinin saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını ifade etmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı ise, yaptığı açıkmada El Kaide/ El Nusra bağlantılı Tahrir el-Şam terör örgütününün batılı güçleri harekete geçirmek için Suriye'nin İdlib bölgesinde bir kimyasal saldırı provokasyonu planladığına dönük açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: Ajanslar