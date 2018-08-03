Almanya'nın %17'si ırkçılığı büyük sorun olarak görüyorlar

Ülkede nüfusun 3'te 2'si ırkçılığı büyük bir soru olduğu görüşünü paylaşıyor.

Alman kamu özerk televizyon kanalı ARD'nin yaptırdığı son ankete göre, soru yöneltilenlerin yüzde 17'si ırkçılığın "çok büyük”, yüzde 47'si ise "büyük” bir problem olduğu yanıtını verdi.

Almanya'ya göçmen olarak gidenler de bu konuda aynı fikirde. Göçmenlerin yüzde 68'i ırkçılığın ülkenin büyük bir problemi olduğunu belirtiyor.

SON YILLARDA GELENLER UYUM SAĞLAYAMIYOR





DW'nin haberine göre, son yıllarda Almanya'ya gelen yabancıların yanıtları ise oldukça farklı çıktı. Bu gruba dâhil olanların sadece yüzde 28'i çok iyi uyum sağladığını belirtirken, "kötü” ya da "çok kötü” uyum sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde 68'i buluyor.

Türk futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bırakmasından sonra ülkede ırkçılık tartışmaları alevlenmişti.

Kaynak: ajanslar