Almanya'dan Türkiye mesajı!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesinde Alman haber ajansına verdiği röportajda Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin eleştirilmesine ve protesto gösterilerinin düzenlenecek olmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kamusal alanda eleştirel bir şekilde takip edilecek ve bunun protestolara yol açacak olması, ülkemizin demokratik gerçekliğinin bir parçasıdır" dedi.

'İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Maas, "Protestoların neticesi Sayın Erdoğan’ın Almanya'ya gelememesi olmamalıdır. Bilakis, kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini Almanya’da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan nedeniyle istiyoruz. Siyasi farklılıkların birçok insani ve toplumsal bağları tehdit etmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hazırlıkları konusunda Türkiye ile 'yakın işbirliği' içerisinde olduklarını da söyledi .

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askeri törenle karşılanacak, Steinmeier’ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 21 Eylül'de Berlin’de temaslarda bulunacak. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: Ajanslar