Almanya'dan köyüne döndü, evini halk kütüphanesine dönüştürdü

Zonguldak'tan Almanya'ya yıllar önce giden ilkokul mezunu Cevat Kenanoğlu, emekli olduktan sonra döndüğü köyündeki evinin alt katını çocuklar için halk kütüphanesine çevirdi.

Zonguldak Ereğli'ye bağlı Karakavuz köyünde yaşayan, ilkokul mezunu, 2 çocuk sahibi Cevet Kenanoğlu, Almanya'da maden işçisi olarak 41 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

KİTAP OKUMA SEVGİSİ KÜTÜPHANE YAPTIRDI



Köyüne dönen Cevat Kenanoğlu, 'Zamanda Yolculuk, Üç Köyün Hikayesi' adında kendi köyü ile civardaki 2 köyün tarihini anlatan kitap yazdı. Kitap okumayı çok seven Cevat Kenanoğlu, köyündeki 2 katlı evin alt katını kütüphaneye dönüştürmeye karar verdi.







ÇOCUKLARA OKUMA SEVGİSİ AŞILADI



Köyde çocukları kitap okumaya teşvik eden, birlikte etkinlikler yaparak, onlarla kitap okuyan Cevat Kenanoğlu'na çocuklar, 'eğitim dede' adını verdi. Kenanoğlu, kendi imkanları ve bağışlar ile yaklaşık 1000 kitaplık kütüphaneyi geçen hafta 'Karakavuz Köyü Halk Kütüphanesi' adıyla açtı.





ÇOCUK VE KİTAPLA GEÇEN ZAMAN



Kütüphanenin girişine de okumanın önemini anlatabilmek için Yunus Emre'nin 'İlim ilim bilmektir' şiirinin ilk 4 kıtası olan 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır' sözlerinin yazılı olduğu tabela koydu.

Bütün vaktini çocuklarla kütüphanede kitap okuyarak ve sohbet ederek geçiren Cevat Kenanoğlu, çevre köylere de kütüphaneler açmak için çalıştığını söyledi.





HER KÖYE KÜTÜPHANE YAPILSIN İSTEĞİ



Cevat Kenanoğlu, ilkokul mezunu olması dolayısıyla eğitimin eksikliğini hep hissettiğini; ancak okuma sevdasından vazgeçmediğini söyledi. Bilim, irfan ve eğitimde refah seviyesine ulaşmanın ana unsurunun, çocukların iyi eğitimden geçmesiyle başladığını belirten Kenanoğlu, "Emekli olduktan sonra kütüphane açmak istedim. İyi ki açmışım. Şimdi bir sürü çocuklarım oldu. Gönüllü olarak açtım burayı. Evin alt katını kütüphane yaparak evimiz zenginleşsin, okuma kültürümüz gelişsin istedim. 'Kütüphane Yönetimi Kurulu' yapacağız çocuklarla. Müdür yapacağız, üyeler yapacağız kütüphaneye. Bu Türkiye'ye bir örnek olacak. Kütüphane olmayan köylere kütüphaneler açılsın." dedi.







"HEP BERABER OKUYARAK GELİŞECEĞİZ"



Cevat Kenanoğlu, "Kütüphaneler kapanmasın. İnsanların bilgi dağarcıkları kapanmasın. Her kaba koyulan, dolar ve taşar; ama bilgi, öyle bir şey ki doldukça yerin geliştirir. Onun için insanların okumaya ve gelişmeye ihtiyaçları var, diye düşünüyorum. Elimizde bilgisayarlarımız, cep telefonları gibi iletişim araçlarımız var; ama bu bize yeterli değil. Onun için bir de okumak gerekli. İyi okumak ve kendimizi iyi yetiştirmek gerekli. Mimar olacağız. Doktor, savcı, hakim, avukat, öğretmen olacağız. Çevreci olacağız. Buradaki kitapları ben yaptım ama çocukların hepsi. Hep beraber okuyacağız, yetişeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar