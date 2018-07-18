Almanya'da yaşayan Türk taksici belediye başkanlığı yolunda!

Almanya'da yaşayan İstanbul doğumlu Serhat Yılmaz, hayatını geçirdiği kentin 18 yıldır var olan belediye başkanını devirmek için bağımsız aday olma kararı aldı.

Taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Yılmaz, bulunduğu eyaletteki en genç ve ilk göçmen aday olarak tarihe geçti.

4 yaşında taşındığı Bad Bramstedt kentinin belediye başkanı olmayı çocukluk hayali olarak niteleyen Yılmaz, 500-600 Türk ailenin yaşadığı yerleşim yerini yönetmenin kendisi için siyaset hayatının başlangıcı olacağı görüşünde. Almanya'da göçmenlerin ve Müslümanların daha çok siyaset sahnesinde bulunmasını arzu ettiği için bağımsız bir adım attığını söyleyen Yılmaz, 6 yılda bir düzenlenen seçimlerde bu sene ilk kez hâlihazırda belediye başkanı olan Hans Jürgen Küttbach'ın karşısına kendisiyle birlikte iki adayın çıktığını söyledi.

Almanya'da bir süre bir toptancıda yönetici olduğunu daha sonra taksi şoförlüğü yapmaya başladığını söyleyen Yılmaz, Schleswig-Holstein eyaletinin belediye başkanlığı için eğitim sınırı koymaması nedeniyle aday olma konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadı.

23 Ağustos'ta gerçekleşecek seçim öncesi siyasi faaliyetlerini hızlandıran Yılmaz, seçimi kazanması durumunda Almanya'daki siyasi partilerin kendisiyle ilgilenmeye başlayacağını düşündüğünü söyledi. 15 bin nüfuslu bölgede yaşayanların iş bulmak için sürekli büyük kentlere taşındığını ve kentte sadece küçük işletmelerin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, hedeflerinden birinin bölgeye bir fabrika getirmek olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın aklına gelen ikinci hedef ise gençlerin uyuşturucu sorununa müdahale etmek. Ancak Yılmaz adaylığı konusunda Alman toplumundaki ön yargıları gerekçe göstererek temkinli konuşuyor: "Eğer Hıristiyan bir ülkeden gelen bir göçmen olsaydım, belediye başkanlığını kazanma ihtimalimin daha yüksek olduğunu düşünürdüm. Ancak Türk ve Müslüman olmanın zorluğunu yaşayacağım gibi gözüküyor..."