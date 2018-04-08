Almanya'da yarı maratona saldırı girişimi önlendi

Berlin'de bugün düzenlenen yarı maratona saldırı hazırlığındaki kişi tutuklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın koşulacak yarı maraton öncesi bıçaklı saldırı hazırlığında olan şüpheliler yakalandı.

Die Welt gazetesinden aktardığına göre, gözaltına alınan dört şüpheliden biri yarın bıçaklı saldırı planlıyordu.

2016'DAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTI VAR

Operasyonda, toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin 2016 yılında Berlin'deki saldırıyı düzenleyen Anis Amri ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Batı Avrupa ülkesi Almanya'da dün bir kamyonet Münster kentinde kalabalığı ezmiş ve üç kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırının ardından alarm seviyesi artırıldı.

Kaynak: Ajanslar