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30 Mayıs 2018 23:28 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2018 23:53

Almanya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Alman polisinin yaptığı açıklamada, Flensburg'da bir hızlı trende gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, biri ağır iki kişinin de yaralandığını bildirdi.

Almanya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Almanya’da polis tarafından yapılan açıklamada Flensburg kentinde bir hızlı trende bıçaklı saldırı meydana geldiği bilirildi.

İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI

Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü biri ağır 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Flensburg tren istasyonu seferlere kapatıldı.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. 

Almanya'da teröre katılım giderek artıyor!Dünya30 Mayıs 2018 21:19Almanya'da teröre katılım giderek artıyor!Terör örgütü PKK/PYD veya bu örgüte bağlı silahlı gruplara katılmak için 2013'den bu yana Almanya'dan 243 kişi Suriye veya Irak'a gitti.

 

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