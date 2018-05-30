Almanya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Alman polisinin yaptığı açıklamada, Flensburg'da bir hızlı trende gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, biri ağır iki kişinin de yaralandığını bildirdi.

Almanya’da polis tarafından yapılan açıklamada Flensburg kentinde bir hızlı trende bıçaklı saldırı meydana geldiği bilirildi.

İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI

Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü biri ağır 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Flensburg tren istasyonu seferlere kapatıldı.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.