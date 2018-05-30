Almanya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Alman polisinin yaptığı açıklamada, Flensburg'da bir hızlı trende gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, biri ağır iki kişinin de yaralandığını bildirdi.
Almanya’da polis tarafından yapılan açıklamada Flensburg kentinde bir hızlı trende bıçaklı saldırı meydana geldiği bilirildi.
İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI
Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü biri ağır 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Flensburg tren istasyonu seferlere kapatıldı.
Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.
Dünya30 Mayıs 2018 21:19Almanya'da teröre katılım giderek artıyor!Terör örgütü PKK/PYD veya bu örgüte bağlı silahlı gruplara katılmak için 2013'den bu yana Almanya'dan 243 kişi Suriye veya Irak'a gitti.