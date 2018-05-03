Almanya'da Kuzey Akım 2'nin inşasına başlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un alt kuruluşu Nord Stream 2, şirketin tartışma yaratan projesi Kuzey Akım 2'nin inşasına Almanya'da başlandığını duyurdu

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yürütülen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşasına Almanya’da başlandığı bildirildi.

Gazprom’un alt kuruluşu Nord Stream 2 tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında doğalgaz alım terminalleri ve bakım merkezinin inşasına Almanya'nın Lubmin kentinde başlandığı belirtildi.

Şirketten bir süre önce yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2’nin inşası için Almanya'dan gerekli izinlerin alındığı bildirilmişti.

Maliyeti 9,5 milyar dolar civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Kaynak: AA