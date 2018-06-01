Almanya'da kırmızı alarm! Yırtıcı hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı!

Almanya İki aslan, iki kaplan, bir jaguar ve bir ayı hayvanat bahçesinden kaçtı.

Almanya'nın Lünebach kentindeki hayvanat bahçesinden 2 aslan 2 kaplan, 1 tane de jaguarfirar etti.

Yerel yetkililer tarafından basına yapılan açıklamada hayvanat bahçesinden kaçan bir ayının vurulduğu bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada kent sakinlerinin hayvanlar yakalanana kadar evlerinde çıkmaması uyarısına da yer verildi.

Hayvanat bahçesinden ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KOMŞU ÜLKELER DE ALARMA GEÇTİ

Lüksemburg ve Belçika sınırına yakın olan kentte yaşanan bu olay sonrası komşu ülkeler de alarma geçti

Kaynak: ajanslar