Almanya'da huzur evinden kaçan 2 kişi festivalde görüntülendi

Almanya'da, yaşadıkları huzurevinden kaçan iki yaşlı erkek, bir heavy metal festivalinde ortaya çıktı.

Almanya'da yaşadıkları huzurevinden kaçan iki yaşlı adam, bir heavy metal festivalinde bulundu. İkili başta dört gün süren festivalden ayrılmak istemedi, ancak polis taksiyle kaldıkları huzurevine gitmeleri konusunda ikna etti.

CUMA GECE SAATLERİNDE FİRAR ETMİŞLER



Dithmarscher Huzurevi'ndeki görevliler, iki kişinin kaçtığını Cuma akşamı yaptıkları sayımda fark etti.



Adı açıklanmayan heavy metal tutkunu huzurevi sakinleri polise haber verilmesinin ardından, sabaha karşı 03:00'te festival alanında bulundu. İkili başta dört gün süren festivalden ayrılmak istemedi, ancak polis taksiyle kaldıkları huzurevine gitmeleri konusunda ikna etti.

Polis, ikilinin Cuma gecesi geç saatlerde, dünyanın birçok yerinden gelen heavy metal müzik hayranlarını buluşturan Wacken Açık Hava Festivali'nde bulunduğunu belirtti. İkilinin bulduklarında "kafası karışık ve sersemlemiş" bir halde olduklarını söyleyen polis "Heavy metal festivalini sevdikleri çok açıktı" dedi. Yaşlı ikilinin festivale nasıl girdikleri, biletleri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Ajanslar