Son Dakika!
07 Nisan 2018 17:52 | Son Güncelleme: 07 Nisan 2018 18:24

Almanya'da terör alarmı, en az 30 yaralı

Spiegel'e göre Almanya Münster'de bir araç kalabalığın içine girdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Olay yerinde en az 30 yaralı olduğu söyleniyor.

Almanya'da terör alarmı, en az 30 yaralı

Alman polisi bir aracın kalabalığın arasına daldığını olayda en az 3 kişinin öldüğü,  30 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN ÖLENLER ARASINDA OLABİLİR

Alman polisi aracın kalabalığı ezdiği noktada çok sayıda can kaybı olduğunu doğruladı. Polise göre, saldırgan da ölenler arasında olabilir.


Kaynak: AjansHaber

Etiketler:


0Yorum Yap