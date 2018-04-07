Almanya'da terör alarmı, en az 30 yaralı

Spiegel'e göre Almanya Münster'de bir araç kalabalığın içine girdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Olay yerinde en az 30 yaralı olduğu söyleniyor.

Alman polisi bir aracın kalabalığın arasına daldığını olayda en az 3 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN ÖLENLER ARASINDA OLABİLİR

Alman polisi aracın kalabalığı ezdiği noktada çok sayıda can kaybı olduğunu doğruladı. Polise göre, saldırgan da ölenler arasında olabilir.

Kaynak: AjansHaber