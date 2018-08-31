Almanya sokaklarındaki ırkçı saldırılar Berlin'de protesto edildi

Küba asıllı Alman vatandaşı Daniel Hillig, hafta sonu Chemnitz’de öldürüldü. Irkçı şiddet olayları başkent Berlin’de büyük bir protestoyla kınandı.

Almanya'nın Chemnitz şehrinde farklı gruplar arasında çıkan bir tartışma, Küba asıllı Alman vatandaşı Daniel Hellig'in öldürülmesine neden olmuştu. Olay ile ilgili biri Iraklı biri Suriyeli olmak üzere iki genç tutuklanmıştı. Olayın duyulması ile birlikte şehirdeki aşırı sağ gruplar, sokakta gördükleri göçmen ve mültecelere saldırdı. Polis olayları yatıştırmada yetersiz kaldı. Önlem olarak, yabancılara sokağa çıkmamalarını tavsiye etti. 10 kişi Hitler selamı verdikleri için tutuklandı.

AŞIRI SAĞ HAREKETLERİ ALMANYA'DA ATRIYOR

Chemnitz’deki ırkçı şiddet olayları ve göçmenlere yapılanlar, Berlin’in Neukölln ilçesindeki Hermanplatz Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişi tarafından protesto edildi. Yapılan basın açıklamalarında, kendisi de bir antifaşist olan Daniel Hillig’in öldürülmesinin, aşırı sağcı ırkçılar tarafından göçmenlere ve mültecilere karşı bir kışkırtma aracı olarak kullanıldığını belirtildi.

Halk tarafından polisin yeterli önlemleri almaması sorgulanırken, 5 bin kişinin Chemnitz sokaklarında göçmenlere ve gazetecilere saldırması kınandı. 2014 senesinde Dresden şehrinde başlayan göçmen karşıtı “Pegida” hareketinden sonra Almanya’da aşırı sağ saldırıların arttığının altı çizildi.

"POLİS GEREKENİ YAPMIYOR"

Eyleme katılan yerel siyasetçi Ferat Koçak, aşırı sağcı parti AfD’nin (Almanya İçin Alternatif) Federal Parlamentoya girmesiyle radikal sağ örgütlerin bundan güç alarak yabancılara karşı daha aktif olmaya başladığını söyledi. Almanya’da aşırı sağ uçların, polisin ve kurumlarının içerisine kadar yerleştiğinin en son NSU Davası’nda bir kez daha açık bir şekilde görüldüğüne değinen Koçak, kısa süre önce kendisinin ve ailesinin de ırkçı saldırıya maruz kaldığı bilgisini verdi.

Koçak, “Şubat ayında birileri bizim evin bahçesine girip, park halindeki arabamızı ateşe verdi. Hem evi hem de bizi yakmaya çalıştılar. Ben tesadüfen uyanmasaydım Solingen’deki gibi evin içerisinde yanmış olabilirdik. Üstelik yeterince delil olmasına rağmen bunu yapan kişiler halen tutuklanmadı" ifadesini kullandı.



"AFD'NİN AMACI NAZİ SİSTEMİNİ GETİRMEK''

Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili Canan Bayram da İHA’ya yaptığı açıklamada, durumun çok acı olduğunu, çünkü Aşağı Saksonya Eyaleti polisinin buna bilerek göz yumduğuna dair tartışmaların olduğunu belirtti. Bunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydeden Bayram, “Öyle ise pek çok insanın hayatı güvende değil artık.

Güvenlik her insanın temel hakkı ve bunun sağlanması gerekiyor. Ama hem Aşağı Saksonya’daki hükümetin, hem de federal hükümetin bunu daha anlamadıkları görülüyor” dedi.

Parlamentoda 90 milletvekiliyle temsil edilen aşırı sağ parti AfD’nin gizli bir planı olduğuna inandığını belirten Canan Bayram, AfD’nin hükümeti devirerek kendi Nazi sistemlerini yerine koymayı amaçladığını düşündüğünü söyledi.

"DANİEL'İN ÖLÜMÜNÜ KENDİ IRKÇI EMELLERİ KULLANIYORLAR"

Öldürülen Hellig’in yakın bir arkadaşı sosyal medya sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Lütfen yasınızı kızgınlığa ve nefrete dönüştürmeyin. Çünkü bizi önceleri yeteri kadar Alman bulmadıkları için sürekli kavga ettiğimiz sağcılar, şimdi Daniel’in ölümünü kendi ırkçı emelleri için kullanıyorlar. Sadece yas tutun, kendinizi kullandırmayın” ifadelerini kullandı.

Yağan yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı protesto eyleminde Berlin polisinin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Kaynak: Ajanslar