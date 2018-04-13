Almanya PKK'lı hainlerin saldırılarına göz yumuyor

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı, Darmstadt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırı düzenlediği Türklere ait cami ve iş yerlerine ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Almanya'nın Darmstadt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırdığı Türklere ait cami ve iş yerlerini ziyaret etti.

Karartı, saldırıya uğrayan caminin yöneticilerine ve iş yerlerinin sahiplerine ziyarette bulunarak bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Karartı, bir ayı aşkın süreden beri terör örgütü PKK'ya mensup oluşumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Türk mekanlarına, kurumlarına ve iş yerlerine yönelik saldırı çağrılarında bulunduğunu belirterek, ''Bunlar bir sır değil, bunları biz emniyet makamlarıyla da paylaştık ve bilgilerine, dikkatlerine getirdik.'' dedi.

Gündem 06 Nisan 2018 23:49 Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteriWuppertal'de "Camine sahip çık" sloganıyla bir araya gelen yaklaşık bin kişi, Türk bayraklarıyla gösteri düzenledi.

Saldırıların son bir aydır sadece kendi görev bölgesinde değil, Almanya genelinde artarak devam ettiğine dikkati çeken Karartı, ''Bundan da büyük üzüntü duyuyoruz. Bu saldırılarda bir can kaybının olmaması, ciddi bir maddi zararın olmaması tesellimiz ama bu saldırıların olması başlı başlına bizim için endişe verici bir durum. Bunu da son olarak Darmstadt Emniyet Müdürü ile görüştüğümde de ifade ettim.'' şeklinde konuştu.

- "Umuyorum, bu olayların failleri meçhul kalmaz"

Darmstadt Emniyeti'ne, söz konusu saldırıların PKK’nın sosyal hesaplarında paylaşıldığını aktardığını anlatan Karartı, "Bu saldırıyı gerçekleştirme potansiyelini taşıyan insanların, kişilerin nerelerde olabileceği, nerelerde yuvalandığı da açıkçası Darmstadt Emniyeti’nin benden daha iyi bilebileceği bir durum. Bunu da kendisine açıkça ifade ettim.'' diye konuştu.

Karartı, emniyet yetkililerinin olayı ciddi şekilde ele almaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

''Dolayısıyla ciddiyetle, kararlılıkla, dürüstlükle ve samimiyetle bu olayların üzerine gidildiği takdirde bu saldırganların, bu olayın faillerinin yakalanmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum. O da bize bu soruşturmayı ciddiyetle yürüteceklerine dair söz verdi. Umuyorum, bu olayların failleri meçhul kalmaz çünkü meçhul kaldıkça yeni birtakım saldırıların olması için de cesaretlendirici bir faktör haline geliyor bu.''

PYD/PKK yandaşları, Hessen eyaletine bağlı Darmstadt kentinde geçen Cumartesi sabaha karşı Hilal Seyahat Acentesi'ne, pazar sabahı da Tuana Restoran ile Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Emir Sultan Camisi'ne saldırmış, cami ve iş yerlerinin camlarını kırıp duvarlarına siyasi içerikli mesajlar yazmıştı.

Kaynak: AA