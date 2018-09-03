Almanya Müslümanlara 'kendi İslamını' dayatacak

Gurbetçiler Avrupa'da dinlerini özgürce yaşamak isterken sözde laik devletlerin müdahalesine maruz kalıyor.

Alman hükümeti ülkesinde yaşayan Müslümanlar üzerinde nüfuz elde edebilmek için harekete geçiyor.

Amaç orada yaşayan başta Türk vatandaşlar olmak üzere, bütün dış ülkelerin Müslüman halklarının kendi ülkelerine bağını koparmak.

"ANKARA'NIN HOŞUNA GİTMEYECEK AMA BUNA DAYANACAĞIZ"



Alman haber ajası DW'nin haberinde 'Alman İslamı' tabirini kullanarak Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın, bu konuda harekete geçtiğini yazdı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, Almanya'daki Türk kökenli Müslümanların "Almanya'daki yaşam tarzlarına uygun kendi kriterlerini geliştirmeleri ve dini personellerini yetiştirmesi gerektiğini" belirterek "Bu durum muhtemelen Ankara'nın hoşuna gitmeyecek ve sorunlara yol açacak. Ancak biz buna dayanacağız" dedi.





Kaynak: Ajanslar