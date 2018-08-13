Almanya, İran ve Pakistan'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Pakistan ve İran'ın ardından Alman Hükümeti'nden de Türkiye'ye destek açıklaması yapıldı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.

PAKİSTAN VE İRAN'DAN DESTEK

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan halkı ve hükümeti, her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.

Dünya 13 Ağustos 2018 11:20 Katar ve Lübnan'dan Türkiye'ye destek!Katar'dan sonra Lübnan'da da Türkiye'ye TL desteği vermek için kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Ajanslar