Almanya Futbol Federasyonu Mesut Özil'le ilgili açıklama yaptı

Mesut Özil'in dün tarihi bir karar vererek Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından Almanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da çektirdiği fotoğrafın ardından Almanların hedef tahtasına oturttuğu Mesut Özil, dün tarihi bir karar alarak milli takımı bıraktığını duyurmuştu.

29 yaşındaki yıldız futbolcunun bu kararının ardından Almanya Futbol Federasyonu (DFB), resmi internet sitesinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"KENDİSİNE MİNNETTARIZ"

Mesut'a bugüne kadarki katkılarından ötürü teşekkür edilen açıklamada "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nın son dönemde elde ettiği başarılara gerek saha içi gerekse de saha dışında büyük katkıda bulundu. Özellikle 2014 Dünya Kupası şampiyonluğundaki katkısı çok kritikti. Gösterdiği olağanüstü performanstan ötürü kendisine minnettarız." ifadelerine yer verildi.

Almanya Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun tercihine saygı duyduklarını belirtirken bununla birlikte önemli bir oyuncularını kaybetmekten ötürü üzgün olduklarını vurguladı.

"IRKÇILIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Yapılan açıklamada Mesut Özil'in federasyona yönelttiği ırkçılık suçlamaları ise kesin bir dille reddedildi.

"Federasyonumuzun ırkçılıkla ilişkilendirilmesini reddediyoruz." diyen DFB, "Yıllarca Almanya'da on binlerce mültecinin futbol ailemize katılmasını sağladık. Biz kültürel çeşitliliğe önem veriyoruz. Bundan sonra da entegrasyon çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." sözlerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar