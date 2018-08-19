Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan ezber bozan Mesut Özil itirafı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Özil'le ilgili Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Mesut'un milli takımı bıraktığını açıkladığını bildiride sert sözlerle yüklendiği Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, son verdiği röportajda geçmişte söylediklerinden adeta çark etti.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Grindel, söz konusu olayda hatalı davrandığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

Spor 26 Temmuz 2018 15:26 Almanlar Mesut Özil konusunda geri adım attıAlmanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel yaptığı açıklamada Mesut Özil konusunda hata yaptığını belirterek, "Kişisel eleştirimin beni vurduğunu açıkça itiraf ediyorum" dedi.

"ARKASINDA DURMALIYDIM, ÜZGÜNÜM"

"Kendisine yöneltilen ırkçı saldırılar konusunda daha açık bir pozisyon almalı ve kendimi Mesut Özil'in önüne atmalıydım. Yaptığım açıklamalarda daha açık ve net ifadeler kullanmalıydım.

Özil'e yöneltilen ırkçı saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm.

Almanya Futbol Federasyonu olarak saygı, hoşgörü, fair-play gibi değerleri savunuyoruz. Bana göre bir takım birlikte kazanır ve kaybeder. Başarısızlık için sorumluluğu tek bir oyuncuya yüklemek saçma olur."

Kaynak: Ajanslar